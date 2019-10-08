Разведение войск: ВСУ отойдут на позиции 2016 года – Хомчак

Разведение войск будет проходить зеркально / Минобороны Украины

Запланированное разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого на Донбассе может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в этих районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, после завершения процесса разведения, задачи по контролю за демилитаризованной зоной будут полагаться на работников Национальной полиции.

При этом украинские военные уйдут на расстояние, позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно, цитирует Загороднюка пресс-служба МО.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак конкретизировал, что разведение войск будет проходить зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

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"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведения сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем полностью контролировать ситуацию", - добавил Хомчак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что около 800 полицейских подготовлены для работы в Донецкой области на деоккупированных территориях.