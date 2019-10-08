  1. Главная
  3. Украина

Разведение войск: ВСУ отойдут на позиции 2016 года – Хомчак

8 октября 2019, 08:29

Андрей Загороднюк рассказал, когда может начаться разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого.

Армия ВСУ
Разведение войск будет проходить зеркально / Минобороны Украины

Запланированное разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого на Донбассе может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в этих районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, после завершения процесса разведения, задачи по контролю за демилитаризованной зоной будут полагаться на работников Национальной полиции.

При этом украинские военные уйдут на расстояние, позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно, цитирует Загороднюка пресс-служба МО.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак конкретизировал, что разведение войск будет проходить зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

Читайте также"Держали за руки": Пристайко рассказал, как Зеленский хотел пешком идти в Луганск

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведения сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем полностью контролировать ситуацию", - добавил Хомчак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что около 800 полицейских подготовлены для работы в Донецкой области на деоккупированных территориях.

Донбасс ВСУ разведение сил Руслан Хомчак Андрей Загороднюк
Сейчас вы просматриваете новость «Разведение войск: ВСУ отойдут на позиции 2016 года – Хомчак». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:36
"Это – негодяй": экс-зам генпрокурора обвинил Луценко в коррупции
09:24
Ухудшение погоды в Украине: ночью ударит -5 Видео
08:57
Kyiv not Kiev: Мендель угодила в новый скандал Видео
08:44
Датские банкиры прогнозируют "самоубийство" доллара
08:42
Почему протесты на Майдане не остановят Зеленского мнение
08:29
Разведение войск: ВСУ отойдут на позиции 2016 года – Хомчак Видео
08:00
Стало известно, когда начнут разрабатывать закон об особом статусе Донбасса Видео
07:45
Что смотреть в День Юриста: лучшие фильмы и сериалы про юристов Видео
07:33
"Это маразм": Климкин жестко прошелся по формуле Штайнмайера Видео
06:59
У Зеленского рассматривают три сценария для Донбасса: Пристайко рассказал детали Видео
06:56
Третий Майдан, или Чего ждать Зеленскому от протестов 14 октября мнение
06:35
Может рано уйти из жизни: астролог дал тревожный прогноз для Разумкова
06:02
День юриста 2019: поздравления в прозе и стихах, открытки и гифки Фото
05:51
"Позорище, маленькая извращенка": Шурыгина показала грудь и запалила сосок
05:29
Каре до подбородка – эффектная женская стрижка 2019 с особым шармом - 33 фото Фото Видео
04:55
Поиграть на заднем дворе: эксперты рассказали, как правильно готовиться к анальному сексу
04:15
"*уйло на лабутенах?": Путина подняли на смех из-за прогулки в тайге Видео
03:36
Бег натощак: эксперт рассказала о пользе и вреде тренировки
03:19
"Нужен лед и огнетушитель": Вика Булитко разделась в откровенной фотосессии
02:48
Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи для девушек и мужчин на фото, легкий и страшный грим Фото Видео
02:06
Ученые озвучили причины необходимости употребления большого количества воды
01:58
"ЗЕ после Майдана": в Киеве заметили водителя с необычным пассажиром
01:51
"Нормандский формат": эксперт оценил шансы присоединения США и Великобритании
01:30
В Раде захотели узаконить красно-черный флаг УПА
01:03
Вместе веселее: топ-3 советов, как устроить хороший секс втроем
00:45
Порошенко назвали следующим арестантом после Пашинского Видео
00:32
Диетолог назвала десять самых главных ошибок худеющих
00:22
Французская коса наоборот – стильная и легкая прическа 2019: как заплести, фото, видео Фото Видео
00:01
День Сергея и День юриста 2019: что нельзя делать в праздник 8 октября Видео
07 октября, понедельник
23:56
Адвокат Пашинского заявил о его возможном убийстве в СИЗО Видео
23:32
Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 для любого возраста – 40 фото Фото Видео
23:29
Волкер ушел в отставку с еще одной должности
23:03
МИД России обвиняет Киев в насильственной украинизации страны Видео
22:52
В Народном фронте прокомментировали арест Пашинского Видео
22:24
"Запах не нравится": парализованная Бочкарева прокомментировала скандал с наркотиками Видео
21:57
"Жена в бороду не пропишет?": Усик поделился пикантным фото из Чикаго
21:55
Порноактриса в откровенном белье завела фанатов развратными фото Фото
21:38
Пашинский назвал свой арест подарком на день рождения Путину Видео
21:35
"Разрушу и уничтожу": Трамп слетел с катушек и пригрозил Турции
21:07
"Не вижу трагедии": "слуга народа" объяснил "нападение" Мендель на журналиста
20:56
Адвокат Пашинского пояснил слова о "жидовской Пасхе" Видео
20:49
Министерство фаллокультуры: художник под Виагрой устроил пикантный протест Видео
20:40
Смотрящая вдаль 2019: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
20:20
Тащил девочку в квартиру: в Лисичанске задержали подозреваемого
20:12
"Однополая пара отдыхает": Путина и Шойгу сравнили с героями Горбатой горы
20:00
Как жить по лунному календарю 8 октября: как не упустить главную удачу
19:32
Джим Керри неожиданно нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа
19:25
"Дебилы, конченые, совсем осатанели": Малахова гнобят за новость о Заворотнюк Фото
19:16
Суд принял решение об аресте Пашинского Видео
18:57
Путин увеличил зарплаты себе и Медведеву
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять