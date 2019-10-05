Новое разведение войск: Зеленский с силовиками обсудил ситуацию на Донбассе

Президент провел совещание с силовиками/ @president.gov.ua

В субботу, 5 октября, президент Владимир Зеленский обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе.

В частности, была проанализирована ситуация в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск, говорится в сообщении Офиса президента Украины на странице в Facebook.

В сообщении подчеркивается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает.

Читайте также"Держали за руки": Пристайко рассказал, как Зеленский хотел пешком идти в Луганск"Глава государства подчеркнул, что вопросы безопасности украинцев, а особенно населения в зоне разведения, и достижения устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него", - рассказали в Офисе президента.

Во время встречи обсуждалось строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Также был рассмотрен вопрос социального обеспечения участников боевых действий. Зеленский заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. "В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - отмечается в сообщении.

На встрече присутствовали начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что около 800 полицейских подготовлены для работы в Донецкой области на деоккупированных территориях.