Освобождение Донбасса: Украина готова ввести 800 полицейских в ОРДЛО

Украина готова ввести 800 полицейских на освобожденные территории / УНИАН

Порядка 800 полицейских подготовлены для работы в Донецкой области на деоккупированных территориях.

Полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений на временно оккупированной территории, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан

Как сообщили во время всеукраинского научно-практического круглого стола на тему "Деоккупация Донбасса: организационно-правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины", который состоялся в Мариуполе, для работы на деоккупированных территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.

Читайте также"Три слова": журналист раскрыл простой план по деоккупации ДонбассаВо время круглого стола были определены основные принципы организационно-правового механизма восстановления территориальной целостности Украины. Они будут приняты во внимание во время практических мероприятий по урегулированию ситуации на Донбассе, добавили в пресс-службе областной полиции.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.