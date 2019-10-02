Вернуть Крым и Донбасс: Зеленский запустил работу специальной Комиссии

Зеленский запустил работу Комиссии по реинтеграции Донбасса / Офис президента

В среду, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский, чью "рубаху" на себя ранее примерил Владимир Путин, открыл первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы в Офисе президента.

При этом президент уточнил, что для преодоления последствия вооруженного конфликта и достижения мира нужна концепция переходного правосудия.

"Сюда входят, в частности, меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в тяжких преступлениях", - уточнил Зеленский.

Зеленский также заявил о необходимости стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.

"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, - а в некоторых случаях и освобождение от нее, - за сотрудничество с оккупационными властями", - отметил президент.

Читайте такжеШум вокруг Зеленского и Трампа: Помпео признался, что "держал свечку"Еще одно направление работы Комиссии - законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины.

"А именно - лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушением в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, которая не соответствует европейским традициям", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о прогрессе по Донбассу. Президент Украины заявил, что в Минске Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) достигла договоренности относительно нового разведения войск на Донбассе. Разведение войск пройдет в Петровском и Золотом, рассказал глава государства во время брифинга.

"...обговаривался вопрос относительно следующего этапа освобождения наших пленных. Ждем все этого… Была достигнута договоренность о начале разведения войск… в Петровском и Золотом", - сказал Зеленский.

Президент также попытался успокоить местных жителей. "…я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - подчеркнул Зеленский.