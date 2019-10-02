"Плешивый" Путин примерил на себя "рубаху" господина Зеленского

Путин примерил на себя "рубаху" Зеленского / Reuters

Глава Российской Федерации Владимир Путин, который ранее оценил скандал вокруг Трампа и Зеленского, считает, что президент Украины "получил тяжелое наследие от своих предшественников, но в первую очередь должен решить, каким образом развивать отношения с Донбассом".

"Что касается господина Зеленского.. да, перед ним большие вызовы: страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, а рухнул. В связи с утратой российкого рынка", - особо отметил президент РФ.

При этом Путин обратил внимание на то, что "некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать".

"Украина когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства…", - подчеркнул Путин.

Также Путин уточнил, какими должны быть главные цели Зеленского.

"Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - сказал Путин.

В то же время, пользователи Сети не слишком восторженно восприняли слова Путина о промышленно развитом государстве.

"В России плешивый все убил.. Они с подельниками все разграбили и утилизировали.. И продолжают это делать, превращая и уже по сути превратив некогда мощное государство,в банальный такой заснеженный бантустан африканского типа.. С сдуревшей мегавороватой элиткой и нищим населением", - убежден некто под ником Stede Bonet.

Читайте такжеВетеран АТО раскрыл опасный и коварный план Путина по захвату УкраиныНапомним, ранее глава РФ Владимир Путин заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

По словам Путина, если новый договор не будет подписан, Россия готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива.

При этом российский президент уточнил, что транзит газа через Украину должен быть экономически целесообразным.

"Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров", - высказался Путин на Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019" 2 октября.