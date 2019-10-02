"Пиндосы шуток не понимают": "дурачек ботоксный" Путин оценил скандал вокруг Трампа и Зеленского

Путин прокомментировал скандал с участием Зеленского и Трампа / Reuters

Лидер РФ Владимир Путин вслед за главой МИД России Лавровым вставил свои пять копеек в скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Путин убежден, что конкуренты американского президента Дональда Трампа используют любые поводы для атак на него.

"Используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки... Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Просто искали повод для атак на вновь избранного президента", - сказал Путин.

При этом Путин напомнил, что в США уцепились за разговор Трампа с Зеленским после того, как не нашли доказательств сговора Москвы и команды Трампа.

"Нашли другой повод теперь, этот повод связан с Украиной. Это только подчеркивает, что Россия не имеет к этому никакого отношения", - еще раз подчеркнул непричастность РФ Путин.

Кроме того, на вопрос журналистов, собирается ли Россия вмешаться в американские выборы в 2020 году, Путин ответил утвердительно.

"По секрету скажу вам: да, мы обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там", - сказал Путин, передает RT.

Отметим, в соцсетях словам Путина сразу стали объектом обсуждения.

"Достаем наши мешалки и идем вмешиваться в выборы в США", - сказал Каменков Юра.

"Пиндосы шуток не понимают", - добавил другой пользователь Сети.

"Какой же дурачек ботоксный", - отметил некто под ником Путен сдох.

Читайте такжеПутин согласился подписать договор с Украиной по транзиту газа: названо условиеНапомним, ранее глава Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) Нэнси Пелоси во всеуслышание заявила, что к раздутию скандала с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского причастна Россия.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому [скандалу из-за беседы Трампа с Зеленским - Главред] руку", — сказала Пелоси.

При этом глава Палаты представителей не стала детальнее рассказывать о роли России в скандале, лишь упомянув, что Москва наверняка вмешивалась в выборы президента США-2016.