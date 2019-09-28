"Две руки Кремля": Лавров вставил свои пять копеек в скандал вокруг Трампа и Зеленского

Сергей Лавров ответил на обвинения РФ в скандале вокруг Трампа и Зеленского / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее увидел "оздоровление" отношений между Киевом и Москвой, громогласно назвал "паранойей" заявления о российском следе в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

К слову, на пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что скандал, возникший после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского "раздут".

Отметим, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над словами спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности Москвы к публикации разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского на сайте Белого дома.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что спикеру палаты представителей США Ненси Пелоси стоит научиться делать ответственные заявления. Пушков также призвал Пелоси не сотрясать воздух.

Тем временем в соцсетях не унихает молва по поводу "руки Кремля" в разговоре Зеленского и Трампа.

"Две руки Кремля же! Одна руководит Трампом, а другая Зеленским. Россия опять устроила спектакль", - пишет некий пользователь Сети под ником Фатал.

"Это рука уж слишком глубоко вошла в гм... Американскую демократию", - добавил другой пользователь Сети.

"За языки их дёргала "рука Кремля", что ли?!", - вопрошает еще один пользователь Сети.

Напомним, ранее глава Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) Нэнси Пелоси во всеуслышание заявила, что к раздутию скандала с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского причастна Россия.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому [скандалу из-за беседы Трампа с Зеленским - Главред] руку", — сказала Пелоси.

При этом глава Палаты представителей не стала детальнее рассказывать о роли России в скандале, лишь упомянув, что Москва наверняка вмешивалась в выборы президента США-2016.