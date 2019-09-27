Рука Кремля: в США рассказали, как Россия причастна к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским

Нэнси Пелоси / Reuters

Глава Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) Нэнси Пелоси утверждает, что к раздутию скандала с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского причастна Россия.

С таким заявлением она выступила в эфире канала MSNBC.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому [скандалу из-за беседы Трампа с Зеленским - Главред] руку", — сказала Пелоси.

При этом глава Палаты представителей не стала детальнее рассказывать о роли России в скандале, лишь упомянув, что Москва наверняка вмешивалась в выборы президента США-2016.

Напомним , ранее 26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонную беседу между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома довольно оперативно и весьма язвительно прокомментировал этот документ.