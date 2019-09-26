В Палате представителей насобирали голоса для старта импичмента Трампа

Угроза импичмента Трампа стала более реальной / Лига

Более двухсот конгрессменов Палаты представителей Конгресса США поддерживают обвинения против главы Белого дома Дональда Трампа в том, что он якобы давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Издание The New York Times опубликовало поименный список всех конгрессменов и отметило позицию каждого относительно процедуры импичмента. На данный момент 218 законодателей поддержали это решение.

Отметим, для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте президента США необходимо не менее 218 голосов. Сенату же, чтобы принять решение об отставке главы государтсва, требуется две трети голосов.

Читайте также"Дружеская услуга": эксперт оценил стенограмму разговора Трампа и ЗеленскогоНапомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США. Главред сделал полный перевод документа.

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента.