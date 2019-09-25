Минюст США вынес вердикт стенограмме беседы Трампа и Зеленского

Минюст США не видит оснований для импичмента Трампа / Фото: Reuters

Министерство юстиции США рассмотрело содержание стенограммы телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле текущего года и спровоцировал международный политический скандал.

Управление по уголовным делам Министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются", — приводит ТАСС заявление руководителя пресс-службы Минюста США Керри Кьюпек.

Отмечается, что все уполномоченные отделы министерства согласились с юридическим заключением, и ведомство закрыло дело.