В США считают стенограмму доводом в пользу импичмента Трампа

Демократы настаивают на импичменте после обнародования стенограммы / Фото: Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента.

Как сообщает RT, инициатор импичмента считает диалог двух президентов достаточным аргументом.

В свою очередь Трамп считает, что демократы должны извиниться после того, как увидели стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Извинятся ли демократы после того, как увидят, что было сказано в телефонном разговоре с президентом Украины? Они должны это сделать, это был прекрасный разговор, они удивятся!" — написал Трамп в Twitter.

Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Главредсделал полный перевод документа.