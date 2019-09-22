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"Единственное средство": Трампу грозит импичмент за давление на Зеленского

22 сентября 2019, 20:35

Президент США угрожал лидеру другой страны, считают в Конгрессе.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Дональду Трампу пригрозили радикальными мерами из-за давления на Владимира Зеленского

Если факт давления президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского докажут, это может стать основанием для импичмента, заявил глава комитета по разведке американского Конгресса Адам Шифф.

"Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством", — подчеркнул американский политик в комментарии CNN.

Представитель Демократической партии Шифф также добавил, что до этого не был сторонником импичмента президента.

Читайте также"Поддерживаю Украину": Трамп требует от ЕС раскошелиться для КиеваВ свою очередь сам Трамп заявил в воскресенье, что в ходе разговора с Зеленским обсуждал с ним борьбу с коррупцией в Украине.

"Беседа была в основном поздравительной", - сообщил он журналистам.

"В основном (говорили, - ред.) о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (в Украине, - ред.). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы нашим люди, такие как вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию в Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа", - добавил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в том, что он якобы осуществлял давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Как известно, американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.

США Конгресс Владимир Зеленский импичмент Дональд Трамп Украина Адам Шифф
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