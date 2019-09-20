У Зеленского анонсировали встречу с Трампом в Нью-Йорке

Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Нью-Йорке / Главред

В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Как рассказали в пресс-службе главы государства, визит Зеленского в США пройдет с 23 по 26 сентября 2019 года.

В сообщении отмечается, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите, касающемся Целей устойчивого развития.

Читайте такжеТрамп влип в громкий скандал в США из-за Украины: что произошло"В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Напомним, ранее бывший посол США Стивен Пайфер дал совет Зеленскому перед встречей с Трампом.