Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Трампа

Майк Пенс провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс провели телефонный разговор, во время которого стороны обсудили визит украинского гаранта в США на следующей неделе.

Пенс и Зеленский говорили также о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с президентом Украины на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Вице-президент поблагодарил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий в США", - говорится в заявлении Белого дома.

Также Пенс напомнил о продуктивной встрече с Зеленским 1 сентября в Варшаве и подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может произойти в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября.