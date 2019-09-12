В посольстве США назвали вероятную дату встречи Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Главред

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может произойти в Нью-Йорке.

По словам временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, точная дата ещё определяется, а встреча может произойти в период с 23 по 26 сентября.

"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке", - подчеркнул он в комментарии Интерфакс-Украина.

По словам, на сегодняшний день продолжается согласование графиков президентов, при этом пока точной даты встречи еще нет.

"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи, - ред.)", - добавил Тейлор.

Напомним, недавно Зеленский и вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в Варшаве обсудили предстоящий визит украинского президента в США и его встречу с американским лидером.