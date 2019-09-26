Трамп прокомментировал донос на его разговор с Зеленским / GettyImages

Глава США Дональд Трамп текст жалобы на него, послужившей поводом для объявления импичмента, назвал фейком.

"Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм", — написал он в Twitter.

По его словам, глава Комитета по вопросам разведки палаты представителей США сенатор-демократ Адам Шифф доверия не заслуживает. Трамп уверен, что тот желает навредить Республиканской партии "еще одной фантазией".

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Главред уже сделал полный перевод документа.

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента.