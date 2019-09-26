"Благоприятная атмосфера": в России намекнули на разрешение конфликта на Донбассе

Сергей Лавров сделал комплимент Владимиру Зеленскому / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров позитивно оценил масштабный обмен пленными, который состоялся 7 сентября между Россией и Украиной и заявил, что отношения между Киевом и Москвой "чуть-чуть оздоровились".

По словама Лаврова, тот факт, что обмен удерживаемыми лицами состоялся после прямого контакта президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского - "весьма позитивное явление".

"Надо отдать должное президенту Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом", - сказал глава МИД РФ в интервью Коммерсанту.

По его словам, есть наметки на "более благоприятную атмосферу".

"Учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу", - отметил Лавров.

Читайте такжеМир или перемирие на Донбассе: эксперт озвучил рискиНапомним, на днях в рамках своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел краткие переговоры с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Офисе президента рассказали, о чем говорили Зеленский с Лавровым. По словам чиновников из Офиса президента, Сергей Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Позже украинский президент уточнил, что Лавров заявил, что Россия хочет быстрого окончания войны на Донбассе.