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"Благоприятная атмосфера": в России намекнули на разрешение конфликта на Донбассе

26 сентября 2019, 07:58

Сергей Лавров увидел "оздоровление" отношений между Киевом и Москвой.

Сергей Лавров
Сергей Лавров сделал комплимент Владимиру Зеленскому / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров позитивно оценил масштабный обмен пленными, который состоялся 7 сентября между Россией и Украиной  и заявил, что отношения между Киевом и Москвой "чуть-чуть оздоровились".

По словама Лаврова, тот факт, что обмен удерживаемыми лицами состоялся после прямого контакта президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского - "весьма позитивное явление".

"Надо отдать должное президенту Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом", - сказал глава МИД РФ в интервью Коммерсанту.

По его словам, есть наметки на "более благоприятную атмосферу".

"Учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу", - отметил Лавров.

Читайте такжеМир или перемирие на Донбассе: эксперт озвучил рискиНапомним, на днях в рамках своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел краткие переговоры с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Офисе президента рассказали, о чем говорили Зеленский с Лавровым. По словам чиновников из Офиса президента, Сергей Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Позже украинский президент уточнил, что Лавров заявил, что Россия хочет быстрого окончания войны на Донбассе.

Донбасс Владимир Зеленский Владимир Путин МИД РФ обмен пленными Сергей Лавров новости России новости Украины
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