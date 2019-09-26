Зеленский рассказал, о чем поговорил с Лавровым

Зеленский в США пересекся с Лавровым / Фото Офис президента Украины

В рамках своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел краткие переговоры с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Позже во время пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский гарант рассказал, о чем шла речь во время его разговора с главой внешнеполитического ведомства России.

По словам Зеленского, это был очень короткий разговор, во время которого глава МИД РФ заявил, что хочет познакомиться, и поздравил его с обменом пленными. Также Лавров сказал, что Россия хочет быстрого окончания войны в Донбассе.

"Я сказал: "да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей. Я сказал: "я хочу прекратить войну на Донбассе. Я хочу остановить убийство наших людей, наших военных, наших граждан", - поделился президент.

Ранее Лавров рассказал свою версию сути разговора с главой Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Напомним, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский назвал единственного человека, которого может на него давить.