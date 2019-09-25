Лавров отчитался, чем его порадовала беседа с Зеленским по Донбассу

Глава МИД РФ подчеркнул, что у них с президентом Украины состоялась "беседа, а не переговоры".
Возглавляющий МИД РФ Сергей Лавров рассказал, о чем они говорили с главой Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, Зеленского интересовала исключительно ситуация на Донбассе. При этом Лавров подчеркнул, что "это не были переговоры, это была беседа".
"Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями", — цитирует Тасс слова Лаврова.
Лавров считает, что "главное, что президент Украины это сказал".
Читайте также"10 долларов - цена жизни": Зеленский выступил в ООН и показал убившую Василия Слипака пулюРанее это событие прокомментировала украинская сторона. В Офисе президента рассказали, о чем говорили Зеленский с Лавровым. По словам чиновников из Офиса президента, Сергей Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.