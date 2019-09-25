Лавров отчитался, чем его порадовала беседа с Зеленским по Донбассу / Reuters

Возглавляющий МИД РФ Сергей Лавров рассказал, о чем они говорили с главой Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Зеленского интересовала исключительно ситуация на Донбассе. При этом Лавров подчеркнул, что "это не были переговоры, это была беседа".

"Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями", — цитирует Тасс слова Лаврова.

Лавров считает, что "главное, что президент Украины это сказал".

Читайте также"10 долларов - цена жизни": Зеленский выступил в ООН и показал убившую Василия Слипака пулюРанее это событие прокомментировала украинская сторона. В Офисе президента рассказали, о чем говорили Зеленский с Лавровым. По словам чиновников из Офиса президента, Сергей Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому.