Зеленский в США провел краткие переговоры с Лавровым

Владимир Зеленский находится с визитом в США/ Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в США провел краткие переговоры с главой Министерства внутренних дел России Сергеем Лавровым.

Краткий контакт состоялся в рамках приема, который был организован президентом США Дональдом Трампом, сообщает российский Интерфакс со ссылкой на диписточник.

По данным росСМИ, Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН. Во время своего выступления он назвал цель номер один для Украины.

Как сообщал Главред, около десяти участников российской делегации не смогли вовремя получить визы и поэтому не смогли попасть на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН, которая 23 сентября стартовала в Нью-Йорке.