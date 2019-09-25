Зеленский в ООН назвал цель номер один для Украины

Владимир Зеленский принял участие в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН/ Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - цитирует президента пресс-служба ОП.

Зеленский заверил, что Украина предана своим обязательствам по Целям устойчивого развития: "Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышение занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации".

Однако, по его словам, на пути реализации этих обязательств есть два барьера - внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление, а также война вследствие российской агрессии против Украины.

"Впрочем, я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращения войны и господства мира. И это - наша цель номер один", - резюмировал президент Украины.

Напомним, в рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной ассамблеи ООН.