В США Зеленский пригласил генсека НАТО в Украину

Зеленский встретился с генсеком НАТО / Фото:president.gov.ua

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях ГА ООН-2019. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября", - сообщается на официальном Telegram-канале Зеленского.

Глава государства заверил, что "мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО".

Во время визита в США на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами.

Как ранее сообщалось, в Нью-Йорке продолжает заседать Генеральная ассамблея ООН, в которой принимает участие и Владимир Зеленский. В графике выступлений лидеров государств в основном зале организации выступление главы Украины не значится.

Напомним, Зеленский, ныне пребывающий в Нью-Йорке с официальным визитом, ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.