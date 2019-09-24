По следам Порошенко: Зеленский не сможет выступить на главной трибуне ООН - СМИ

О том, что выступление Владимира Зеленского с главной трибуны ООН не состоится, стало известно из документом организации.
Во вторник, 24 сентября, в Нью-Йорке продолжает заседать Генеральная ассамблея ООН, в которой принимает участие и Владимир Зеленский.
Как сообщает портал Страна, в графике выступлений лидеров государств в основном зале организации выступление главы Украины не значится.
24 сентября, с 16:00 до 21:45 (по Киеву) выступят главы государств в таком порядке:
- Бразилия
- США
- Египет
- Турция
- Нигерия
- Мальдивы
- Катар
- Швейцария
- Хорватия
- Боливия
- Иордания
- Республика Корея (Южная Корея)
- Буркина-Фасо
- Франция
- Чили
- Босния и Герцеговина
Вторая серия выступлений начнется в 22:00 (по киевскому времени) и закончится 04.00 25 сентября. Выступят лидеры таких стран:
- Ангола
- Португалия
- Руанда
- Финляндия
- Монако
- Нигерия
- Нидерланды
- Аргентина
- Латвия
- Словакия
- Казахстан
- Польша
- Конго
- Лихтенштейн
- Перу
- Сенегал
Как показывает практика работы ГенАссамблеи ООН, в случае, если Владимир Зеленский все же выступит, то только не в главном зале, а в соседнем - где проводятся общие дебаты. В них могут принимать участие также активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений.
В минувшем году уже экс-президент Петр Порошенко также озвучивал речь на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи, среди других президентов.
Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп заморозил финансовую поддержку Украины еще до встречи с Владимиром Зеленским.