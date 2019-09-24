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По следам Порошенко: Зеленский не сможет выступить на главной трибуне ООН - СМИ

24 сентября 2019, 17:11

О том, что выступление Владимира Зеленского с главной трибуны ООН не состоится, стало известно из документом организации.

Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Во вторник, 24 сентября,  в Нью-Йорке продолжает заседать Генеральная ассамблея ООН, в которой принимает участие и Владимир Зеленский.

Как сообщает портал Страна, в графике выступлений лидеров государств в основном зале организации выступление главы Украины не значится. 

24 сентября, с 16:00 до 21:45 (по Киеву) выступят главы государств в таком порядке:

  • Бразилия
  • США
  • Египет
  • Турция
  • Нигерия
  • Мальдивы
  • Катар
  • Швейцария
  • Хорватия
  • Боливия
  • Иордания
  • Республика Корея (Южная Корея)
  • Буркина-Фасо
  • Франция
  • Чили
  • Босния и Герцеговина

Вторая серия выступлений начнется в 22:00 (по киевскому времени) и закончится 04.00 25 сентября. Выступят лидеры таких стран: 

  • Ангола
  • Португалия
  • Руанда
  • Финляндия
  • Монако
  • Нигерия
  • Нидерланды
  • Аргентина
  • Латвия
  • Словакия
  • Казахстан
  • Польша
  • Конго
  • Лихтенштейн
  • Перу
  • Сенегал

Как показывает практика работы ГенАссамблеи ООН, в случае, если Владимир Зеленский все же выступит, то только не в главном зале, а в соседнем - где проводятся общие дебаты. В них могут принимать участие также активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений.

В минувшем году уже экс-президент Петр Порошенко также озвучивал речь на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи, среди других президентов. 

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп заморозил финансовую поддержку Украины еще до встречи с Владимиром Зеленским.

Нью-Йорк Петр Порошенко Владимир Зеленский Генассамблея ООН
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