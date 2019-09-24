По следам Порошенко: Зеленский не сможет выступить на главной трибуне ООН - СМИ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Во вторник, 24 сентября, в Нью-Йорке продолжает заседать Генеральная ассамблея ООН, в которой принимает участие и Владимир Зеленский.

Как сообщает портал Страна, в графике выступлений лидеров государств в основном зале организации выступление главы Украины не значится.

24 сентября, с 16:00 до 21:45 (по Киеву) выступят главы государств в таком порядке:

Бразилия

США

Египет

Турция

Нигерия

Мальдивы

Катар

Швейцария

Хорватия

Боливия

Иордания

Республика Корея (Южная Корея)

Буркина-Фасо

Франция

Чили

Босния и Герцеговина

Вторая серия выступлений начнется в 22:00 (по киевскому времени) и закончится 04.00 25 сентября. Выступят лидеры таких стран:

Ангола

Португалия

Руанда

Финляндия

Монако

Нигерия

Нидерланды

Аргентина

Латвия

Словакия

Казахстан

Польша

Конго

Лихтенштейн

Перу

Сенегал

Как показывает практика работы ГенАссамблеи ООН, в случае, если Владимир Зеленский все же выступит, то только не в главном зале, а в соседнем - где проводятся общие дебаты. В них могут принимать участие также активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений.

В минувшем году уже экс-президент Петр Порошенко также озвучивал речь на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи, среди других президентов.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп заморозил финансовую поддержку Украины еще до встречи с Владимиром Зеленским.