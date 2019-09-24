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Зеленский рассказал, чего хочет добиться от встречи с Трампом

24 сентября 2019, 12:22

Владимир Зеленский не стал скрывать целей, которых он хочет достичь во время разговора с Дональдом Трампом.

Зеленский, США
Владимир Зеленский в США / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, ныне пребывающий в Нью-Йорке с официальным визитом, ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.

С таким заявлением он выступил во время на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке, сообщается на сайте президента.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", − заявил Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке США.

Напомним, ранее Дональд Трамп рассказал, чего власти США ожидают от Владимира Зеленского.

 

США встреча Владимир Зеленский Дональд Трамп
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