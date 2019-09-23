Трамп раскрыл, чего США ждут от Зеленского

США ждут, что при Владимире Зеленском в Украине будет "гораздо больше честности", сказал Дональд Трамп / Коллаж ЗН

Американские власти ожидают, что в Украине во время президентства Владимира Зеленского будет "гораздо больше честности".

США хотят честности от государства, с которым имеют дело, рассказал президент Штатов Дональд Трамп в штаб-квартире ООН, комментируя июльский телефонный разговор с украинским лидером, пишет Интерфакс-Украина.

Глава американского государства подчеркнул, что США поддерживают Украину и хотят, чтобы "она была честная".

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем…", - заявил Трампа.

Ранее западные СМИ писали, что во время телефонного разговора Дональд Трамп давил на Владимира Зеленского, и из-за этого американскому президенту грозит импичмент.

Напомним, Зеленский и Трамп впервые встретятся 25 сентября в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН и, в частности, обсудят войну на Донбассе.