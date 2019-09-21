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Названа точная дата встречи Зеленский - Трамп

21 сентября 2019, 10:05

Зеленский и Трамп встретятся на следующей неделе, сообщили в Белом доме.

Встреча Зеленский - Трамп пройдет 25 сентября, сообщили в Белом доме
Встреча Зеленский - Трамп пройдет 25 сентября, сообщили в Белом доме / Коллаж ЗН

Президент Владимир Зеленский впервые встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в среду, 25 сентября, в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский и Трамп во время встречи могут обсудить урегулирование конфликта на Донбассе и сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере энергетики и торговли, сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника, во время встречи могут обсудить обеспокоенность американской стороны тем, что Китай пытается "завладеть интеллектуальной собственностью" украинского государства.

Читайте такжеСкандал в США может поставить под угрозу встречу Зеленского и Трампа - СМИРанее в пресс-службе Владимира Зеленского сообщили, что в США президент выступит с речью во время общих дебатов на сессии Генассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, в частности, с Дональдом Трампом.

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