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"Вы наши лоббисты": Зеленский провел в США первую встречу

24 сентября 2019, 09:30

Президент рассказал о своих планах восстановления территориальной целостности Украины.

Зеленский, США
Владимир Зеленский встретился с украинской диаспорой в США / president.gov.ua

В ходе визита в США президент Владимир Зеленский встретился с украинской диаспорой в Нью-Йорке.

Глава государства поблагодарил украинцев в США за поддержку нашей страны, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны", - отметил Зеленский во время встречи с диаспорой.

По словам президента Украинского конгрессового комитета Америки Андрея Футея, во время встречи с представителями диаспоры Зеленский рассказал о своих планах восстановления территориальной целостности Украины.

Читайте такжеТрамп раскрыл, чего США ждут от Зеленского"Президент был очень открытый с нами. Он человек, который имеет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", - отметил Футей.

Президент УККА уточнил, что община с удовольствием отметила тот факт, что Владимир Зеленский приехал на встречу с диаспорой первым образом, сразу с самолета, передает Укринформ.

"Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшем защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", - подчеркнул Футей.

Зеленский, США, диаспора
/ president.gov.ua

Он пояснил, что президент также рассказал о своем видении роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

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"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы президент хотел сказать все детали, сейчас этого нельзя делать", - пояснил он.

По словам Андрея Футея, украинский лидер объяснил, что ожидает от встречи с президентом США, прежде всего, открытости.

Читайте такжеПервая встреча Зеленского и Трампа: на Банковой озвучили ожидания"Президент четко сказал, что он хочет услышать от Трампа - какой его план по Украине", - рассказал Футей.

Он добавил, что в такое "неприятное время", когда Украина оказалась в эпицентре политического противостояния двух американских партий, "главное, чтобы мы держали линию, чтобы в дальнейшем и республиканцы, и демократы поддерживали Украину, - так, как это всегда происходило до сих пор".

Напомним, ранее эксперт Илья Куса в материале для Главреда объяснил, чем рискует Зеленский, отправляясь в гости к Дональду Трампу.

США Владимир Зеленский диаспора Андрей Футей
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