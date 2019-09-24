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Чем рискует Зеленский, отправляясь в гости к Трампу

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

24 сентября 2019, 07:03

Украине достаточно придерживаться одного простого принципа – не надо лезть в чужие выборы.

Дональд Трамп и Джо Байден
Если Украина поддержит Трампа и он не победит, то в 2020 году к Украине будут прохладно относиться демократы, которые, вероятно, победят.

Главный риск для Владимира Зеленского в ходе его визита в Нью-Йорк и его встречи с Трампом – не входить в ситуацию, когда мы окажемся втянуты в выборы в Штатах. Потому не стоит давать никаких обещаний и втягиваться в те сомнительные, которые сейчас пытается развернуть Трамп и вокруг выборов благодаря и Украине, которую он использует как источник компромата против своих оппонентов.

И когда к вам приходят и говорят: "Пожалуйста, можете ли вы мне помочь избраться в должность и накопать компромат на моего оппонента?", то тут, в принципе, единственно правильный ответ "нет". И даже если отказ будет означать для нас некоторые неудобства в отношениях с США, то все равно нужно отказать, потому что потенциальные риски в случае нашего согласия более велики.

Читайте также"Классический набор" и компромат на Байдена: о чем поговорят Зеленский и ТрампПервый риск– если Трамп не победит, а победит, скажем, Байден или кто-либо из кандидатов-демократов. Соответственно, у нас возникнет такая же ситуация, которую мы наблюдали с 2016 года. Тогда мы публично и не очень удачно поддержали Хиллари Клинтон, хотя лучше было бы промолчать. Выиграл Трамп и у нас были довольно прохладные отношения с США. Потому мы в 2020 году мы можем получить зеркальную ситуацию – к нам будут прохладно относиться демократы, которые, вероятно, победят.

Второй риск – что мы за это получим и где гарантия, что мы действительно что-то от этого получим. То, что происходит сейчас – это давление. Я не знаю, предлагали ли Штаты какие-либо бонусы, но я не вижу того, что они могут предложить нам настолько равноценного, чтобы мы втянулись в их выборы. И гарантий того, что мы получим от этого выгоду, нет. Потому, если оценивать ситуацию цинично, то нет смысла ее обсуждать.

Еще один циничный момент – нужна ли нам администрация Трампа с точки зрения украинских национальных интересов. Не интересов Зеленского, правительства или кого-либо еще. По моему глубокому убеждению, сейчас администрация Трампа действует не наилучшим образом, как могли бы с учетом наших проблем – противостояния с РФ, санкций против нее и т.д. 

Потому достаточно придерживаться одного простого принципа – не надо лезть в чужие выборы. И если Украина позиционирует себя высокоморальной страной, которая много на что имеет право и является бенефициаром международного права (так как мы являемся жертвой агрессии России), то в наших же интересах не стоит предпринимать каких-либо действий, которые с точки зрения того международного права будут считаться вмешательством во внутренние дела другой страны. Потому как в этом случае нам грозит перспектива "заслужить" репутацию страны-источника компроматов. И это не лучший имидж в глазах США и других западных стран, которые будут всегда нам это припоминать.

Читайте такжеОтношения с Трампом превратились в головоломку для ЗеленскогоНу и третий риск - американский истеблишмент. Мы должны различать Трампа, его администрацию и Конгресс. Нужно понимать, что половина Конгресса находится под контролем демократов. Скорее всего, в ноябре 2021 года в США состоятся промежуточные выборы, после которых демократы смогут контролировать еще и Сенат США. И если мы сегодня поддержим Трампа и даже если он выиграет выборы, то Конгресс будет по отношению к нам враждебным. И это также не лучший способ поддерживать теплые отношения со страной, которую мы сами зовем своим стратегическим партнером.

Поэтому лучшее, что может сделать Зеленский – не поддаваться на эти риски, так как они превышают любые возможные выгоды.

Илья Куса, Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего, специально для Главреда

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Джозеф Байден Илья Куса Украина
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