Чем рискует Зеленский, отправляясь в гости к Трампу

Если Украина поддержит Трампа и он не победит, то в 2020 году к Украине будут прохладно относиться демократы, которые, вероятно, победят.

Главный риск для Владимира Зеленского в ходе его визита в Нью-Йорк и его встречи с Трампом – не входить в ситуацию, когда мы окажемся втянуты в выборы в Штатах. Потому не стоит давать никаких обещаний и втягиваться в те сомнительные, которые сейчас пытается развернуть Трамп и вокруг выборов благодаря и Украине, которую он использует как источник компромата против своих оппонентов.

И когда к вам приходят и говорят: "Пожалуйста, можете ли вы мне помочь избраться в должность и накопать компромат на моего оппонента?", то тут, в принципе, единственно правильный ответ "нет". И даже если отказ будет означать для нас некоторые неудобства в отношениях с США, то все равно нужно отказать, потому что потенциальные риски в случае нашего согласия более велики.

Читайте также"Классический набор" и компромат на Байдена: о чем поговорят Зеленский и ТрампПервый риск– если Трамп не победит, а победит, скажем, Байден или кто-либо из кандидатов-демократов. Соответственно, у нас возникнет такая же ситуация, которую мы наблюдали с 2016 года. Тогда мы публично и не очень удачно поддержали Хиллари Клинтон, хотя лучше было бы промолчать. Выиграл Трамп и у нас были довольно прохладные отношения с США. Потому мы в 2020 году мы можем получить зеркальную ситуацию – к нам будут прохладно относиться демократы, которые, вероятно, победят.

Второй риск – что мы за это получим и где гарантия, что мы действительно что-то от этого получим. То, что происходит сейчас – это давление. Я не знаю, предлагали ли Штаты какие-либо бонусы, но я не вижу того, что они могут предложить нам настолько равноценного, чтобы мы втянулись в их выборы. И гарантий того, что мы получим от этого выгоду, нет. Потому, если оценивать ситуацию цинично, то нет смысла ее обсуждать.

Еще один циничный момент – нужна ли нам администрация Трампа с точки зрения украинских национальных интересов. Не интересов Зеленского, правительства или кого-либо еще. По моему глубокому убеждению, сейчас администрация Трампа действует не наилучшим образом, как могли бы с учетом наших проблем – противостояния с РФ, санкций против нее и т.д.

Потому достаточно придерживаться одного простого принципа – не надо лезть в чужие выборы. И если Украина позиционирует себя высокоморальной страной, которая много на что имеет право и является бенефициаром международного права (так как мы являемся жертвой агрессии России), то в наших же интересах не стоит предпринимать каких-либо действий, которые с точки зрения того международного права будут считаться вмешательством во внутренние дела другой страны. Потому как в этом случае нам грозит перспектива "заслужить" репутацию страны-источника компроматов. И это не лучший имидж в глазах США и других западных стран, которые будут всегда нам это припоминать.

Читайте такжеОтношения с Трампом превратились в головоломку для ЗеленскогоНу и третий риск - американский истеблишмент. Мы должны различать Трампа, его администрацию и Конгресс. Нужно понимать, что половина Конгресса находится под контролем демократов. Скорее всего, в ноябре 2021 года в США состоятся промежуточные выборы, после которых демократы смогут контролировать еще и Сенат США. И если мы сегодня поддержим Трампа и даже если он выиграет выборы, то Конгресс будет по отношению к нам враждебным. И это также не лучший способ поддерживать теплые отношения со страной, которую мы сами зовем своим стратегическим партнером.

Поэтому лучшее, что может сделать Зеленский – не поддаваться на эти риски, так как они превышают любые возможные выгоды.

Илья Куса, Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего, специально для Главреда