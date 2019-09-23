Первая встреча Зеленского и Трампа: на Банковой озвучили ожидания

Нынешний визит Зеленского в США – неофициальный / коллаж ЗН

Президент Украины Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября будет находиться в США и примет участие в работе сессии Генассамблеи ООН. Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, чего на Банковой ждут от первой личной встречи украинского гаранта и главы Белого дома Дональда Трампа.

По словам Ермака, нынешний визит Зеленского в США – неофициальный.

"Это - поездка на Генеральную Ассамблею, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать "дорожную карту" уже на официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться. Я считаю, что это два неординарных политика, им важно наладить личный контакт", - уточнил Ермак.

По его словам, на Банковой заинтересованы, чтобы Украина и США "стали стратегическими партнерами в самом полном смысле этого слова". То есть, чтобы из страны, которая заинтересована в поддержке и помощи, Украина превратилась в партнера с экономической точки зрения.

"Я хочу чтобы в ближайшем будущем Украина стала очень привлекательной для американских инвесторов", - отметил помощник Зеленского.

Он также напомнил, что президент Украины выступит на Генеральной Ассамблее. Во время своего выступления он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, об украинской позиции, о том, как Киев планирует развиваться, бороться с коррупцией, а также - что будет с внутренней политикой Украины.

Напомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак поделился впечатлениями о своем шефе и назвал сильные стороны Владимира Зеленского в общении с мировыми лидерами.