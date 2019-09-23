В чем сила?: Помощник Зеленского рассказал, чем президент "цепляет" мировых лидеров

Владимир Зеленский в политике такой же, как и в жизни / Фото: УНИАН

Помощник президента Украины Андрей Ермак, который ранее рассказал, какую цену на Банковой готовы заплатить за прекращение войны, поделился впечатлениями о своем шефе и назвал сильные стороны Владимира Зеленского.

"Его (Владимира Заленского, - Главред) сильная черта - открытость и откровенность. Даже в официальных переговорах он не играет. Наверное, это редкий случай в мировой политике, когда человек ведет себя так же, как в жизни. Это точно располагает", - сказал Ермак в интервью Lb.ua.

Помощник Зеленского уточнил, что присутствовал на всех международных встречах, которые были связаны с обменом пленными, и, по его словам президент говорил следующее: "Для меня самое важное - это прекратить войну. Я не хочу каждое утро получать информацию о том, что еще один гражданин Украины погиб". И мировые лидеры в это верят".

"Мне кажется, что такой открытый диалог, который Зеленский начал со всеми лидерами, способствует доверительным отношениям", - резюмировал Ермак.

Напомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, рассказал, имел ли значение для успешного проведения обмена удерживаемыми лицами главный подозреваемый в деле о сбитом боинге Малазийских авиалиний Владимир Цемах.