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Цена за прекращение войны: на Банковой пообещали удивить

23 сентября 2019, 07:24

Путин пять лет провел в Крыму и на Донбассе. И открытость Зеленского не заставит его просто встать и уйти, заявил Андрей Ермак.

Зеленский
Владимир Зеленский - человек гордый, поделился впечатлениями о президенте Ермак / Фото пресс-службы ОП

Действующая украинская власть не допустит потери территорий и федерализации Украины. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных.

"Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов", - сказал Ермак в интервью Левому берегу, отвечая на вопрос, какую цену Зеленский готов заплатить за прекращение войны.

Помощник президента рассказал, что знал Зеленского еще до избрания главы государства: "Он (Зеленский, - Главред) - человек гордый, с чувством собственного достоинства, заботящийся о людях, которые с ним работают. И точно так же он ведет себя в роли президента. Ему важно не предать доверие людей, которые его выбрали, их ожидания. Он никогда на это не пойдет". 

По его словам, на данный момент есть несколько групп и в правоохранительных органах, и в органах безопасности, которые анализируют все происходящее в России, поэтому Зеленский имеет полную картину происходящего. Кроме того, выработана позиция, которая лежит в основе переговорного процесса со страной-агрессором.

Читайте такжеЗеленский за три месяца сделал то, что Порошенко не смог за пять лет"Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единой. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - добавил Ермак.

При этом он считает, что "цену" за мир все же придется заплатить.

"Но цена будет в любом случае. Путин пять лет провел в Крыму и на Донбассе. И открытость Зеленского не заставит его просто встать и уйти (…) Думаю, выход, который мы найдем, удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков", - резюмировал помощник президента.

Напомним, ранее представители фракции Слуга народа предложили новый вариант урегулирования конфликта на Донбассе.

Донбасс Россия Крым мир Владимир Зеленский Владимир Путин новости Украины Андрей Ермак
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