Генерал-разведчик спрогнозировал, когда Зеленскому удастся вырвать Крым из лап Кремля

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский вполне способен возвратить аннексированный РФ полуостров Крым в ближайшие два-три года.

Соответствующее мнение озвучил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает "Радио Свобода".

"Но механизмы чрезвычайно сложные, так как он (президент Зеленский – Главред) сегодня не видит буквально пошаговых действий. По Крыму – это перспектива более дальняя. Это программа постепенного улучшения ситуации в Украине, формирование мощной европейской державы, а также это ситуация в России, будет способствовать этому возвращению. А это возможные варианты дестабилизации. Как озвучивают некоторые наши партнеры, это может быть, как СССР с Прибалтикой", – заявил он.

Читайте такжеМаломуж: Киев подарил Москве повод утверждать, что Крым – российскийКроме того, Маломуж подчеркнул, что для жителей аннексированного Крыма нужно создать на материковой Украине "окно возможностей" (в экономической и социальной сферах) и тогда крымчане "сами побегут".

"Если будет колоссальное "окно возможностей", потому что Украина – мощное государство, Крым уже с нашими международными партнерами фактически контролируемый экономически, технологически и информационно – мы реально сделаем шаг (к возвращению Крыма – Главред)", – подытожил он.

Напомним, ранее Николай Маломуж объяснил, почему действующие санкции Запада против России неэффективны. До этого Маломуж в деталях поразмышлял, что будет с РФ после Путина.