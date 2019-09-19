Формула Зеленского: в Слуге народа придумали новый план для Донбасса

Богдан Яременко / Главред

Представители фракции Слуга народа предложили новый вариант урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом в Facebook рассказал народный депутат от парламентской фракции Слуга народа, председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

По мнению политика, нынешний вариант урегулирования конфликта является существенным шагом.

"Нет изменениям в Конституцию относительно "особого статуса ОРДЛО" - и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в Конституцию прикрылись телами нацгвардейцев", - говорится в сообщении.

При этом он рассказал об условиях, при которых будет возможно провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.

"Выборы и другие элементы политической части Минских договоренностей только после выполнения безопасности части (прекращение огня, отвод войск, обмен удерживаемыми)", - подчеркнул Яременко.

Кроме того, он заявил, что на сегодняшний день украинская дипломатия имеет четкую позицию.

"Это переговорная позиция Украины. Если кому-то это кажется слишком слабой позицией, то хочу напомнить, что не украинские танки стоят под Курском, а российские в Крыму и в Донецке из Луганска. Если кому-то мало подробностей, то напомню, что еще полгода и год назад мы слышали больше о Томосе и о том, что "Путин нападет", а сегодня украинская дипломатия имеет четкую публично артикулированную позицию", - подытожил "слуга народа".

Напомним, что представитель российского президента Дмитрий Песков считает, что позиция Украины по формуле Штайнмайера продемонстрировала плохую подготовку к встрече в нормандском формате в Минске.