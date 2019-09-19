Формула Штайнмайера: Кремль и его "люби друзи" сказали, чего хотят от Киева

В РФ и ФРГ прокомментировали отказ Киева подписать формулу Штайнмайера / Reuters

Россия и Германия недовольны позицией Киева в отношении формулы Штайнмайера, в частности, отказом представителей Украины закрепить реализацию данной формулы письменно. При это ФРГ комментирует ситуацию более сдержанно, нежели Кремль.

Представитель российского президента Дмитрий Песков считает, что позиция Украины по формуле Штайнмайера продемонстрировала плохую подготовку к встрече в нормандском формате в Минске.

"Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной. Для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу", — цитирует Тасс Пескова.

Читайте такжеКучма в Минске пояснил позицию Украины по формуле ШтайнмайераПо его словам, формула Штайнмайера ничем не была обусловлена. А, значит, выдвижение со стороны Украины условий для подписания документа – это "новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой".

В свою очередь в Германии в очередной раз заверили, что формула Штайнмайера признана лишь помочь реализации Минских соглашений. Именно реализацию Минских соглашений и ждет по итогу от Украины правительство ФРГ, отмечается в сообщении МИД Германии.

Также немецкие дипломаты заверили, что страны нормандского формата находятся в контакте постоянно.

Напомним, директор Института Исследования Российской Агрессии Юрий Шулипа ранее отмечал, что так называется формула Штайнмайера, на деле, это формула Путина.

"Навязыванием своей формулы поражения Украины, через министра иностранных дел Германии Штайнмайера, Путин пытается снять с себя политическую ответственность за последующие катастрофические события в Украине после реализации этой пораженческой формулы. Мол, типа, это не моя инициатива, а моего западного партнера", — писал он.

По его словам, российский лидер хочет вживить "раковую опухоль" в политическое тело Украины с помощью навязываемой Украине формулы Штайнмайера.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко еще 2 сентября согласился реализовывать так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе.

При этом 18 сентября российская стороны подчеркнула, что представители Украины отказались скрепить подписями формулу Штайнмайера. В Москве возмущены, что не удалось закрепить особый статус Донбасса.