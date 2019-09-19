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"Никаких капитуляций не будет": как Украине удалось довести РФ до истерики – политолог

19 сентября 2019, 14:30

Формула Штайнмайера трактуется Украиной и Россией по-разному, отметил эксперт.

Формула Штайнмайера трактуется Украиной и Россией по-разному
Формула Штайнмайера трактуется Украиной и Россией по-разному. / Крым.Реалии

Киев абсолютно прав, что не стал подписывать никаких обязательств на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, уверен политолог Владимир Фесенко.

"Истерика Чеснакова и Грызлова показала, что украинская делегация сделала все правильно. Мы не против формулы Штайнмайера, но у нас есть обязательные и принципиальные условия ее реализация. Кстати, эти условия записаны в дополнениях к закону Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, принятых весной 2015 года. Именно эти условия и вызвали нервный срыв у российской делегации", – отметил эксперт у себя в Facebook.

Читайте такжеКучма в Минске пояснил позицию Украины по формуле ШтайнмайераПо его словам, "истеричная реакция Грызлова показала, что нас заманивали в ловушку, намереваясь через согласование формулы Штайнмайера поставить главным приоритетом не отвод войск и прекращение военных действий, а проведение выборов в ОРДЛО на российских условиях". Но сценарий этот сорвался, констатировал он.

"Ничего страшного и катастрофичного не произошло. Переговоры продолжатся. Идет жесткая тактическая борьба. И если договариваться, то на взаимоприемлемых условиях. Подождем новых телефонных разговоров лидеров стран Нормандской четверки", – добавил Фесенко.

При этом он обратил внимание на интересный момент: "Кстати, отмечу как нагло врет Чеснаков. После встречи помощников лидеров стран Нормандского формата 2 сентября он сообщил, что участники встречи ни о чем не договорились. А вчера он заявил, что якобы формула Штайнмайера была согласована еще 2 сентября. Так когда он говорил правду, а когда врал? По разным данным из информированных источников, процесс согласования текста заявления по этой формуле продолжался и после 2 сентября".

В заключение Фесенко подчеркнул, что "принципиальная позиция украинской делегации еще раз показала, что никаких капитуляций не будет. Любители разгонять зраду могут успокоиться".

Ранее Фесенко уже заявлял, что сейчас "происходят нормальные жесткие переговоры". Политолог также обратил внимание на то, что министру ностранных дел Украины Вадиму Пристайко надо следить за тем, что он говорит.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко еще 2 сентября согласился реализовывать так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе.

При этом 18 сентября российская стороны подчеркнула, что представители Украины отказались скрепить подписями формулу Штайнмайера. В Москве возмущены, что не удалось закрепить особый статус Донбасса.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс война на Донбассе Минские соглашения Владимир Фесенко формула Штайнмайера
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