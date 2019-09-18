Министр Пристайко уже согласился на формулу Штайнмайера

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко еще 2 сентября согласился реализовывать так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными, - ред.) ", - цитирует Европейская правда заявление Пристайко, которое он сделал на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

Министр подчеркнул, что к предстоящим выборам в равной степени должны иметь публичный доступ все желающие.

Читайте такжеМир на Донбассе: Пристайко рассказал, в чем суть "формулы Зеленского""Это - то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", - добавил глава МИД.

По словам дипломата, для проведения полноценных выборов на Донбассе необходимо создать все необходимые для независимого волеизъявления условия. Именно на этом, уточняет Пристайко, настаивает президент Зеленский.

"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глава внешнеполитического ведомства..

Как ранее заявлял Пристайко, Украина не может ждать еще пять лет, поэтому президент Украины Владимир Зеленский стремится достичь прогресса в вопросах завершения войны на Донбассе в течение следующих шести месяцев.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обозначил сроки присоединения США к процессу урегулирования конфликта на Донбассе.