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Прогресс за полгода: Пристайко рассказал о планах Зеленского по достижению мира на Донбассе

18 сентября 2019, 06:56

В процессе достижения мира Украина не планирует действовать в одиночку, уточнил Вадим Пристайко.

Пристайко
Вадим Пристайко / УНИАН

Украина не может ждать еще пять лет, поэтому президент Украины Владимир Зеленский стремится достичь прогресса в вопросах завершения войны на Донбассе в течение следующих шести месяцев. Об этом заявил  министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

При этом министр уточнил, что речь идет об ожиданиях официального Киева от следующей встречи в нормандском формате на уровне лидеров государств.

"Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло", - сказал министр в интервью Die Welt..

По мнению Пристайко, двигаться в "правильном направлении" России помогают западные санкции, которые наносят ущерб экономике РФ.

Глава МИД Украины добавил, что в процессе достижения мира Украина не планирует действовать в одиночку.

"Президент Владимир Зеленский этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще пять лет. И если мы скоро не увидим прогресс в нормандском процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику. Но это не значит, что мы пойдем действовать в одиночку. Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, принесут большую эффективность процессу", - прокомментировал Пристайко намерение Зеленского расширить нормандский формат за счет Великобритании и США.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обозначил сроки присоединения США к процессу урегулирования конфликта на Донбассе.

11 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, когда США приобщатся к переговорам по обеспечению мира в Украине. По его словам, это случится, когда будет получен соответствующий запрос от Киева. Пока что он не поступал, уточнил Тейлор. 

Донбасс Владимир Зеленский нормандский формат Вадим Пристайко новости Украины
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