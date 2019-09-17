Нужно честно признаться: в МИД назвали условие присоединения США к нормандскому формату

Вадим Пристайко назвал сроки присоединения США к нормандскому формату / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее рассказал о недостатках формулы обмена пленными "всех на всех", обозначил сроки присоединения США к процессу урегулирования конфликта на Донбассе.

Министр иностранных дел считает, что Украина должна использовать тот механизм урегулирования конфликта, который существует сейчас. По его словам, сначала должны пройти очередные переговоры в нормандском формате - Украина, Россия, Франция, Германия - и только после этого возможно присоединение к процессу США.

"Нужно доказать себе и всем, что он или работает (нормандский формат, – Главред), или он не эффективен. Если мы сможем честно нашим партнерам сказать, что этот формат не совсем эффективен, и мы не можем выйти из войны, тогда можно говорить о его изменении", - сказал Пристайко в эфире прогаммы Свобода слова на ICTV.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, когда США приобщатся к переговорам по обеспечению мира в Украине. По его словам, это случится, когда будет получен соответствующий запрос от Киева. Пока что он не поступал, уточнил Тейлор.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил готовность Белого дома к присоединению к переговорам в нормандском формате по урегулированию военного конфликта на Донбассе.