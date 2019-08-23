Волкер озвучил позицию США по присоединению к нормандскому формату

23 августа 2019, 17:27

Вашингтон готов принимать участие в переговорах.

Волкер
Волкер констатировал готовность США искать решение ситуации на Донбассе / Reuters

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил готовность Белого дома к присоединению к переговорам в нормандском формате по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся", - сказал в комментарии агентству BNS.

По словам Волкера, Вашингтон поддерживает нормандский формат переговоров, который в настоящее время состоит из украинских, российских, немецких и французских представителей.

"Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям", — подчеркнул Волкер.

Как известно, президент Владимир Зеленский позвал на переговоры лидеров стран нормандского формата, а также заявил о необходимости подключить к формату США и Великобританию.

Напомним, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор прокомментировал эту инициативу главы государства.

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