Волкер рассказал, когда США, Франция и Германия обсудят Нормандский формат

Курт Волкер / Reuters

Представители США, Франции и Германии намерены уже в ближайшее время провести консультации по поводу "нормандского формата".

Соответствующее заявление сделал спецпредставитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает портал Голос Америки.

По словам дипломата, данные переговоры пройдут уже на будущей неделе. На встрече будут обсуждать недавнее обострение ситуации в войне на Донбассе.

Напомним, ранее Джордж Кент − помощник госсекретаря Майка Помпео − спрогнозировал будущее Нормандского формата.