В Госдепе США спрогнозировали будущее Нормандского формата

Госдеп США / Reuters

Россия должна отвечать по соблюдению условий перемирия в зоне военного конфликта на Донбассе и выполнения обязательств по Минским соглашениям.

Соответствующее мнение высказал Джордж Кент, помощник госсекретаря Майка Помпео, сообщает Голос Америки. По его мнению, ради расширения Нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров – Россия, Украина, Германия, Франция.

"Украина имеет все права искать партнеров для решения одного из крупнейших конфликтов современной Европы. Относительно нормандского формата из четырех стран — США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет назначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата", — заявил дипломат.

Напомним, ранее, 6 августа, в минувший вторник, украинский президент Владимир Зеленский публично обратился к руководству стран-участниц Нормандского формата с просьбой о немедленном сборе ради возобновления переговоров по поводу урегулирования конфликта на Донбассе − поскольку от обстрелов погибло четверо украинских военных. Оперативнее всего на его призыв отреагировали во французском МИДе. Дипломаты заявили о том, что точная дата ведения переговоров в Нормандском формате будет объявлена в "подходящее время".