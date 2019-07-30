Нормандский формат "не фурычит": в Польше сделали громкое заявление по Донбассу

Яцек Чапутович поддержал идею Зеленского / Фото: УНИАН

В Польше поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата" за счет представителей Великобритании и США.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша в СБ ООН предлагала назначить спецпредставителя генсека ООН по вопросам Украины. Он также обратил внимание на то, "нормандский формат" по урегулированию конфликта на Донбассе не оправдал себя.

"Однако пока это не было принято, но обсуждение продолжается. Украинская власть была благодарна за это предложение", — отметил Чапутович, передает Польське радіо.

Читайте такжеМеркель и Путин договорились о судьбе "нормандского формата""Мы должны постоянно думать об организации, которая могла бы продолжать заниматься урегулированием этого конфликта. На наш взгляд, „нормандский формат" не дал удовлетворительных результатов. Россия не выполняет Минские соглашения. Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины, чтобы расширить „нормандский формат", например, США и Великобританией. Возможно, это хорошее решение, ведь мы сейчас видим блокаду и отсутствие перспективы", — высказался дпломат.Чапутович уточнил, что в августе Польша будет руководить Советом безопасности ООН, и для Польши в приоритете укрепление роли международного права, защита гражданского населения в вооруженных конфликтах и безопасность в соседних странах.

"Есть определенная динамика политического процесса в Украине. Мы поддерживаем действия президента Зеленского и его партии с целью реформы государства и обеспечения мира", — резюмировал глава МИД Польши.

Напомним, ранее в Париже советники нормандской четверки обсудили "положительные сдвиги на Донбассе".По итогам встречи немецкая сторона заявила, что переговоры были сконцентрированы вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе".

Кроме того, на встрече обсуждались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь, прекращение огня.

Добавим, что украинскую сторону на этих переговорах должен был представлять заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.