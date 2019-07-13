В Париже советники нормандской четверки обсудили "положительные сдвиги на Донбассе"

Состоялась встреча советников нормандской четверки / УНИАН

Встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России для возобновления переговоров в нормандском формате прошла в Париже в пятницу, 12 июля.

По итогам встречи немецкая сторона заявила, что переговоры были сконцентрированы вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе", передает DW.

Кроме того, на встрече обсуждались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь, прекращение огня.

Добавим, что украинскую сторону на этих переговорах должен был представлять заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Читайте такжеВ Кремле заговорили о реанимации "нормандского формата" после заявления ЗеленскогоНапомним, 17 июня, по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки. Президент Украины заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран нормандского формата проведут встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам.

На следующий день, 18 июля, на в Берлине на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Ангела Меркель озвучила дату встречи советников нормандской четверки.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые пообщались.