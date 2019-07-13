В Париже советники нормандской четверки обсудили "положительные сдвиги на Донбассе"

На встрече обсуждались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь, прекращение огня.
Встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России для возобновления переговоров в нормандском формате прошла в Париже в пятницу, 12 июля.
По итогам встречи немецкая сторона заявила, что переговоры были сконцентрированы вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе", передает DW.
Кроме того, на встрече обсуждались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь, прекращение огня.
Добавим, что украинскую сторону на этих переговорах должен был представлять заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Читайте такжеВ Кремле заговорили о реанимации "нормандского формата" после заявления ЗеленскогоНапомним, 17 июня, по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки. Президент Украины заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран нормандского формата проведут встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам.
На следующий день, 18 июля, на в Берлине на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Ангела Меркель озвучила дату встречи советников нормандской четверки.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые пообщались.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.