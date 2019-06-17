Итоги рандеву в Париже: Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки

Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки/ president.gov.ua

17 июня, в понедельник, в Париже на совместном брифинге с главой Франции Эммануэлем Макроно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран нормандского формата проведут встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам.

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках нормандского формата. Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент Украины убежден, что предпосылками для возвращения к диалогу и нормандскому формату должны стать освобождение украинских пленных и возвращение украинских моряков, прекращение огня, разведение войск.

Читайте такжеНедоразумение в Париже: Зеленский заверил Макрона, что не готов к диалогу с сепаратистами"Мы должны осуществлять и гуманитарную миссию, построить мост в Станице Луганской. Такие шаги, я думаю, очень несложные, мы можем их сделать в ближайшее время, и тогда мы возвращаемся к нормандскому формату и к решению этого серьезного конфликта", - особо отметил Зеленский.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.

Также ранее сообщалось, 17 июня украинский президент Владимир Зеленский явился с официальным визитом во французскую столицу Париж, куда глава Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского в начале лета.

Кроме того, 17 июня, в понедельник, во время официальной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, познакомились и пообщались их супруги - ​​Елена Зеленская и Брижит Макрон. В ходе встречи 66-летняя жена Макрона раскрыла Зеленской секреты профессии первой леди.