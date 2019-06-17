Макрон пообещал Зеленскому помощь в переговорах с Путиным

17 июня 2019, 19:05

Макрон заверил Зеленского, что Франция готова содействовать восстановлению мира на Донбассе.

Макрон Зеленский Париж
Макрон пообещал Зеленскому помощь в переговорах с Путиным / Скриншот

17 июня, в понедельник, в Париже, во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова провести заседание нормандского формата касательно восстановления мира на Донбассе.

Эммануэль Макрон также заверил Владимира Зеленского, что Франция готова содействовать восстановлению мира на Донбассе и вести переговоры с РФ.

"Что касается ситуации на Донбассе, конфликта, который длится уже 5 лет и раздирает Европу. Президент Зеленский сказал, что это его приоритет. Я готов поддержать вас как президент в этом намерении и также в диалоге с Россией", - подчеркнул президент Франции.

Во время своего выступления Владимир Зеленский анонсировал подготовку встречи лидеров стран-участниц нормандского формата.

Эммануэль Макрон в ответ на это заявил о готовности Франции провести соответствующую встречу, но для этого, по его словам, необходимо достичь определенных договоренностей.

"Когда момент настанет, мы сможем, Франция готова провести заседание нормандского формата для того, чтоб поддержать обязательства. Но для этого времени нам нужно сделать некоторые шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять эти обязательства", - особо отметил президент Франции.

Напомним, ранее сообщалось, 17 июня украинский президент Владимир Зеленский явился с официальным визитом во французскую столицу Париж, куда глава Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского в начале лета.

Также ранее сообщалось, 17 июня, в понедельник, во время официальной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, познакомились и пообщались их супруги - ​​Елена Зеленская и Брижит Макрон. В ходе встречи 66-летняя жена Макрона раскрыла Зеленской секреты профессии первой леди.

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Донбасс Париж Владимир Зеленский нормандский формат Владимир Путин Эммануэль Макрон
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