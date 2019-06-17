Зеленский явился в Париж с официальным визитом: первые подробности / Страна

17 июня украинский президент Владимир Зеленский посетил с однодневным официальным визитом французскую столицу Париж, куда глава Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского в начале лета.

В рамках визита он уже побывал в крупнейшем в мире кампусе стартапов Station F, где собраны почти 1000 проектов из 50 стран.

Компанию Зеленскому составили внешнеполитический советник Вадим Пристайко, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и секретарь СНБО Александр Данилюк.

Читайте такжеТрамп и Макрон в Нормандии обсудили ситуацию в Украине"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", – заявил во время посещения Зеленский.

По его словам, более 4% ВВП Украины сейчас формирует IT-индустрия. Он надеется, что развитие страны пойдет в этом направлении.

"Цифрові рішення – пріоритет нашого розвитку. Торік частка ІТ-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг до Франції зріс на 1,5%", – зазначив @ZelenskyyUA під час відвідин @joinstationf у Парижі, заохочуючи розвивати ІТ-індустрію. pic.twitter.com/xDC9pL8emA — APU (@APUkraine) 17 июня 2019 г.

Во второй половине 17 июня у Зеленского намечена встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Совместная пресс-конференция двух президентов запланирована на 16:30 по киевскому времени.

Также в программе дня – визит в Сенат Франции.

Вечером понедельника Зеленский отправляется в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель, запланированной на 18 июня.

Ранее журналист дал прогноз по поводу переговоров Зеленского и Путина. Киселев утверждает, что компромисс с Путиным по поводу войны на востоке Украины невозможен ни для Зеленского, ни для любого достаточно крупногол украинского политика.