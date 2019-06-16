"Не сумашедший самоубийца": Журналист дал прогноз по поводу переговоров Зеленского и Путина

Владимир Путин и Владимир Зеленский / Радио Свобода

У президента Владимира Зеленского ни в каком виде не получится договориться со своим российским визави Владимиром Путиным о возврате оккупированных районов Донбасса обратно под "руку Киева".

Такое мнение в своем блоге на портал Обозреватель легендарный журналист/телеведущий Евгений Киселев.

"Зеленский не сумасшедший и не согласится на его [Путина - Главред] предложение о дальнейшем и полном влиянии РФ за "Л/ДНР", ведь это будет отравлять все государство в общем", - полагает он

Киселев утверждает, что компромисс с Путиным по поводу войны на востоке Украины невозможен ни для Зеленского, ни для любого достаточно крупногол украинского политика.

"Путин хотел бы впихнуть Донбасс обратно на своих условиях. Но это все равно, что здоровому человеку пришить обратно гангренозную конечность, чтобы она отравляла весь организм. На это в Украине не пойдет ни один политик и тем более новоизбранный президент. Он может быть человеком неопытным и ничего не знающим о политике, но он точно не сумасшедший и не самоубийца", – уверен он.

Напомним, ранее Путин признался, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах. До этого дурналист пояснил, почему избрание Зеленского оскорбило Путина.