"Он сам виноват": Путин признался, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Путин признался, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах / Главред

Президент России Владимир Путин переложил вину за отсутствие поздравлений с победой на выборах президента Украины 2019 на самого Владимира Зеленского.

Соответствующий вопрос ему задали в ходе сегодняшнего заседания ПМЭФ.

"Он до сих пор продолжает риторику - называет нас врагами, агрессорами. [От встречи] я разве отказывался? Мне никто не предлагал. Он пока никак себя не проявил, поживем - увидим", - заявил Путин.

При этом российский лидер утверждает, что Россия от контактов не отказывается.

"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер. Но одно дело - кого-то играть, а другое - быть кем-то. Он как-то должен определиться, чего он хочет добиться, что он хочет сделать", - сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским.

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