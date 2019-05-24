У Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу

24 мая 2019, 16:00

Встреча лидеров стран нормандской четверки состоится тогда, когда будет проделана домашняя работа, сказал спикер российского лидера.

Встреча в нормандском формате — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся, когда сформируются подходы украинской стороны, сказал Дмитрий Песков
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся, когда сформируются подходы украинской стороны, сказал Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча в нормандском формате по Донбассу на высшем уровне — российский лидер, глава Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон — пройдет после того, как "будут сформулированы подходы украинской стороны".

Ко встрече лидеров нормандской четверки нужно готовиться, никто не сторонник встречи ради встречи, рассказал спикер Путина журналистам, пишет ТАСС.

По словам Пескова, для проведения встречи в нормандском формате должна быть проделана домашняя работа и "работа, связанная с формированием мировоззрения политической команды в Украине".

"Нормандский процесс является безальтернативным. И это в ходе беседы (с Макроном и Меркель) подтвердил президент Путин", — заявил пресс-секретарь.Читайте такжеФранция не пригласила Зеленского и Путина на празднование в Нормандию

Напомним, в апреле тогдашний президент Петр Порошенко говорил, что встреча в нормандском формате может пройти в июне с участием Владимира Путина. Позже президент России сказал, что в его графике нет встречи в нормандском формате.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации.

Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины. В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, а позже — в конце апреля 2018-го — вместо АТО на Донбассе началась операция Объединенных сил.

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