Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис в Украине с учетом "провальной политики АП"

Представители этих стран в очередной раз отметили "безальтернативность "Минска".
Лидеры России, Германии и Франции – Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон – обсудили внутриукраинский кризис с учетом "провальной политики администрации Петра Порошенко".
"Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Представители этих стран в очередной раз отметили "безальтернативность минского Комплекса мер 2015 года как основы мирного урегулирования".
Как сообщалось, еще 23 апреля Меркель позвонила Зеленскому. Собеседники высоко оценили тесные отношения между Украиной и Германией, отметили в Бундестаге.
Напомним, Франция не пригласила Зеленского и Путина на празднование в Нормандию. В Париже заявили, что мероприятие решили не проводить на уровне глав государств.
Ранее в Госдепе озвучили позицию по присоединению к нормандскому формату. Представитель ведомства подчеркнула, что по данному и другим вопросам действующее руководство США намерено активно сотрудничать с новым президентом Украины.