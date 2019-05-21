Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис в Украине с учетом "провальной политики АП"

Лидеры России, Германии и Франции – Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон – обсудили внутриукраинский кризис с учетом "провальной политики администрации Петра Порошенко".

"Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Представители этих стран в очередной раз отметили "безальтернативность минского Комплекса мер 2015 года как основы мирного урегулирования".

Как сообщалось, еще 23 апреля Меркель позвонила Зеленскому. Собеседники высоко оценили тесные отношения между Украиной и Германией, отметили в Бундестаге.

Напомним, Франция не пригласила Зеленского и Путина на празднование в Нормандию. В Париже заявили, что мероприятие решили не проводить на уровне глав государств.

Ранее в Госдепе озвучили позицию по присоединению к нормандскому формату. Представитель ведомства подчеркнула, что по данному и другим вопросам действующее руководство США намерено активно сотрудничать с новым президентом Украины.